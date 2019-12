Studio Brussel warmt voor Warmste Week op: live radio aan station in Kortrijk Peter Lanssens

02 december 2019

Over precies 16 dagen start De Warmste Week. De voorbije jaren uitgegroeid tot de grootste solidariteitsbeweging in Vlaanderen. Het Nelson Mandelaplein is van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december het kloppend hart van De Warmste Week. Om op te warmen, is Studio Brussel nú al in Kortrijk. StuBru maakt vandaag tot omstreeks 18 uur live radio op het Stationsplein. Er staat een container aan de voorkant van het station. In de loop van de dag worden alle details over De Warmste Week in Kortrijk bekendgemaakt. Volg het dus op de voet. En voor wie tijd heeft: neem zeker eens een kijkje aan het station.