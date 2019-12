Studio Brussel toont voorproefje Warmste Week lied Peter Lanssens

07u13 0 Kortrijk Kortrijk wordt straks De Warmste Stad van Vlaanderen. Met muziek als dé kracht om alle mensen met elkaar te verbinden. Dat straalt een korte clip uit, als voorproefje van het Warmste Week lied Music is our answer.

De song – een eigen versie van Music is the answer – is van de hand van de Kortrijkse toppers Amenra, Balthazar, Goose, SX en Ozark Henry. We herkennen in de clip van een minuutje onder meer de Broelbrug aan de verlaagde Leieboorden, de Doorniksetunnel, de basketkooi aan café-bistro Balthazar, de skatebowl aan de Ijzerkaai en het muziekcentrum Track. Zelfs Lucien Callewaert, de legendarische frontman van punkband Definitivos, is in de clip te zien. “The power to unite people”, horen we. Nog twaalf dagen vooraleer De Warmste Week losbarst in Kortrijk. Er worden zeker 100.000 bezoekers verwacht. Doe jij al iets voor een goed doel? Twijfel niet! Registreren kan nog altijd op www.dewarmsteweek.be.