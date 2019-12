Studio Brussel maakt kennis met reuzin Emma Joyce Mesdag

22 december 2019

19u55 12 Kortrijk Studio Brussel heeft zondag kennis kunnen maken met reuzin Emma, de mascotte van de stad Kortrijk. Samen met de initiatiefnemers van de actie ‘Emma en de warmste boomhut’ kwam ze Make-a-Wish een cheque van 10.500 euro overhandigen.

Jef Vanderhaeghe van het Kuurnse bedrijf Artilignum schonk een boomhut die dinsdag wordt verloot. “De voorbije maanden verkochten Kortrijkse handelaars lotjes waarmee hun klanten die boomhut kunnen winnen”, vertelt centrummanager Miguelle Lust. “Elk lotje kostte 5 euro, en we hebben er in totaal dus 2100 verkocht. Per lotje dat verkocht werd, breiden we ook een rijtje wol bij aan de sjaal van reuzin Emma. Die sjaal is uiteindelijk 12 meter lang geworden, en de sjaal weegt 16 kilo.”