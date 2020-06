Studie bekijkt verdere verlaging van Leieboorden in Kortrijk tegen 2024 Peter Lanssens

11 juni 2020

16u04 0 Kortrijk De stad Kortrijk en De Vlaamse Waterweg hebben een akkoord om de verdere verlaging van de Leieboorden te bestuderen. De overeenkomst is bekrachtigd in het schepencollege van 2 juni.

Het blijft de bedoeling om uiterlijk tegen 2024 de Leieboorden verder te verlagen. Nu er een studiebureau wordt aangesteld om de beeldkwaliteit te bepalen, in dezelfde lijn van de al verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens. Zo wordt bekeken om een wandelboulevard op de Havenkaai aan Weide - die nu abrupt stopt nabij café-bistro Balthazar en hotelboot Ahoi - via de Handels-, Kasteel- en Dolfijnkaai door te trekken tot de al verlaagde kaaien.

Wat zo goed als zeker betekent dat de huidige dwarsparkeerplaatsen, gevaarlijk voor fietsers en voetgangers, er verdwijnen. De verdere verlaging van de Leieboorden gaat ook hand in hand met de komst van een passantenhaven aan de Vismarkt, met zo’n dertig plaatsen. De kostprijs werd eerder op 2,5 miljoen euro geraamd. Het vernieuwen van de Leiebrug, die de Leie- met de Budastraat verbindt, wordt mee in de studie-opdracht opgenomen. De huidige Leiebrug is in een behoorlijk slechte staat. Ook het vernieuwen van de Kasteelbrug tussen Reep- en Handelskaai, de brug is te laag voor plezierbootjes, wordt mee bekeken.

Het stadsbestuur van Team Burgemeester, sp.a en N-VA is overtuigd dat een verdere verlaging van de Leieboorden ‘stadsdelen sterker zal verbinden’ en er zo een ‘interessante investeringscontext kan ontstaan’, zo is te lezen in het verslag van het schepencollege. Er zijn nu al horecazaken die er zich vestigen, zoals in een vrij recent verleden de restaurants Bowls en Thai Lin. Maar eerst komt er zoals bekend een nieuwe Reepbrug, tussen de hoek met de Burgemeester Schinkelstraat en de tip van het Buda-eiland. De werken voor die 60 meter lange stalen fiets- en voetgangersbrug, met ook een fietslift, starten in het najaar. “We gaven al een positief advies. Vlaanderen vergunt deze zomer, waarna de werken aanbesteed worden”, zegt schepen van Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens (TB). De nieuwe Reepbrug opent midden of uiterlijk eind 2022.

Wie meer info wil over de nieuwe Reepbrug en de verdere ontwikkelingen op het Buda-eiland, waar bijvoorbeeld ook een park en iconisch cultureel gebouw gepland zijn, klik hier.