Studentengids voorgesteld: met ‘eerste hulp bij katers en kattinnen’ Peter Lanssens

13 september 2019

13u03 0 Kortrijk Kortrijk Studentenstad heeft met de nakende start van een nieuw academiejaar een nog uitgebreidere studentengids voorgesteld. Vooral ludiek opgesteld en speciaal voor studenten geschreven met bijvoorbeeld een ‘eerste hulp bij katers en kattinnen’. Ook interessant is de rubriek achteraan: waar heel wat handelaars in Kortrijk kortingsbonnen aanbieden.

Studenten sparen zo heel wat centen uit met bijvoorbeeld het inbinden van eindwerken aan de helft van de prijs, gratis pintjes en goedkope taxiritten. Verder in de gids: niet te missen adresjes, tips over het leven op kot, tips voor culturele duizendpoten, info over studiebegeleiding en studentenjobs en nog veel meer. De gids is gratis te krijgen in de universiteiten KU Leuven campus Kulak en UGent campus Kortrijk en in de hogescholen Howest en Vives. De studentengids zal ook gratis verdeeld worden op Student Welcome, op donderdag 3 oktober op het Schouwburgplein. “De eerste editie van de studentengids werd vorig academiejaar goed onthaald”, zegt schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA). “We vonden daarom nu dubbel zoveel handelaars bereid om kortingsbonnen aan te bieden in de nieuwe gids. Waardoor de tweede editie van de gids nog meer te bieden heeft.”