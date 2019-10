Studentendoop Kulak blijft vettig en prettig, na doopcharter Alexander Haezebrouck

09 oktober 2019

17u37 0 Kortrijk De nieuwe schachten van de Kulak in Kortrijk zijn woensdag gedoopt. De studenten moesten op handen en knieën langs de Kulakberg klauteren en werden besmeurd met onder meer mayonaise. Het doopcharter, waarmee studentenclubs beloofden om het doopritueel leuk te houden, werd nageleefd.

Een nieuwe lading schachten nam woensdag deel aan de studentendoop van Kulak. Ze kropen op handen en knieën langs de Kulakberg terwijl ze aldoor ‘ik ben een feut en een dikke vette seut’ scandeerden. “Na hun doop zijn ze geen feut en geen seut meer”, lacht praeses Arno Bouckaert. “Het is niet onze bedoeling om de studenten slechte herinneringen te bezorgen, maar dat het voor iedereen een leuke dag is.” Traditioneel gaan zo’n dopen gepaard met het besmeuren van de studenten met allerlei vieze substanties. De dopen hebben ook geen al te beste reputatie. Zeker niet nadat vorig jaar een student stierf na een uit de hand gelopen doop in Antwerpen. “Wij hebben hier al jarenlang een reglement dat we moeten naleven vanuit de Kulak zelf”, zegt praeses Arno. “Ook met de stad Kortrijk is er een doopcharter waarin staat welke zaken we bijvoorbeeld niet mogen gebruiken. We hebben ook voor buitendouches gezorgd en thermische dekens omdat het vandaag nogal koud is.” De doop wordt georganiseerd op de terreinen van de Kulak waardoor de Kulak zelf mee een oogje in het zeil kan houden. “Dat is sowieso een goede zaak”, zegt stafmedewerker Matthias Defour van de Kulak. “Wij gaan ook controleren of de fysieke of psychische integriteit van de studenten niet in het gedrang komt. Zo mogen ze zeker geen slachtafval, visjes, levende of dode dieren gebruiken tijdens de doop.”