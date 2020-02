Studenten personaliseren valentijnskaartjes voor shoppers in K Peter Lanssens

12 februari 2020

16u32 2 Kortrijk Hogeschoolstudenten van de Howest-opleiding Communicatiemanagement spraken woensdagnamiddag shoppers aan in het winkelcentrum K in Kortrijk. Op basis van die korte interviews en gewapend met inzichten rond reclamestrategie en consumentengedrag personaliseerden ze ter plaatse valentijnskaartjes.

“Onze actie focust op de essentie van interpersoonlijke communicatie”, legt docente Reclamestrategie Joanna Desmet uit. “En dat is in dialoog treden en met gerichte vragen een persoon leren kennen. In tijden waar online communicatie de bovenhand neemt, spelen we met een papieren kaart – die bovendien geparfumeerd wordt – in op het verrassende karakter van een postmailing”, aldus de docente. De valentijnsactie van de studenten reikte verder dan het uitwerken van doeltreffende boodschappen voor klassieke koppels. Zes persona’s vormden de leidraad van de schrijfactie: het ex-lief, het huidig lief, de mama, de docent, de onbekende en de medestudent.