Studenten nemen afdeling woonzorgcentrum over Joyce Mesdag

04 juni 2019

18u13 0 Kortrijk 12 studenten verpleegkunde en zorgkunde zijn momenteel bezig aan een wel heel vergevorderde vorm van stage in woonzorgcentrum St-Carolus. Terwijl stagiairs normaal gewoon ‘meedraaien’ met het gewone personeel, nemen de studenten daar een hele afdeling over. “Een ideale voorbereiding op het werkveld”, zeggen de studenten.

Op de afdeling Orchidee van woonzorgcentrum St-Carolus wonen 40 senioren. 12 studenten Verpleegkunde en Zorgkunde van de scholen Rhizo en Vivato, die er momenteel stage lopen, nemen de verzorging van de helft van de bewoners op die verdieping helemaal over. “En dat is toch echt wel een verregaande stage”, zegt hoofdverpleegkundige Heidi Naessens. “Tijdens de meeste stages, zoals de 12 studenten tijdens hun voorbije studiejaren er ook al enkele achter de rug hebben, lopen stagiairs gewoon mee met het gewone personeel. Maar bij deze stage nemen ze echt de volledige zorg en verantwoordelijkheid van een afdeling over.”

Zowel op weekdagen, als tijdens weekends en op feestdagen. “Ze draaien shifts net als de andere personeelsleden. Ze staan in voor het wassen en verzorgen van onze bewoners ’s morgen, voor het eten, voor de animatie, voor de medicatie, contact met de familieleden, bellen een dokter als het nodig is, enz. Zij zijn het die alles runnen, van A tot Z. Uiteraard houden we nog een oogje in het zeil, maar zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor alles.”

Daar ging uiteraard wat voorbereiding aan vooraf. “Ze zijn een week op voorhand al komen meedraaien hier om de patiënten te leren kennen en onze manier van werken. Sinds drie weken zijn ze baas op de afdeling. En dat loopt wonderweg goed eigenlijk.” “Het is de beste voorbereiding op hun toekomstige job in de woon-en zorgsector”, zeggen docenten Valerie Desmet, Bilitis Clarysse en Anouk Neve. “Ze studeren binnen enkele weken af, dus ze hebben intussen voldoende kennis en kunde verworven om in hun opdracht te slagen.”

Vorig jaar sloegen het wzc en de twee scholen voor het eerst de handen in elkaar voor een dergelijk project. “Toen waren we trendsetter, intussen zijn er al enkele scholen die ons voorbeeld volgen”, zegt Heidi. “Terecht ook, het is de beste manier om het vak te leren.”

De inwoners van de afdeling Orchidee genieten alvast met volle teugen van de extra aandacht die ze krijgen en de activiteiten die er worden georganiseerd. Doordat de studenten een deel van de werklast wegnemen van de vaste personeelsleden, komt er voor alle bewoners van de verdieping wat extra tijd vrij. Vanmiddag hadden de studenten voor een namiddagje karaoke gezorgd, bijvoorbeeld. Bewoners Jan en Yvette leefden zich naar hartenlust uit op ‘Laat de Zon in je Hart’ en ‘Breng die Rozen naar Sandra’. “Supertof om hen bezig te zien. Morgen breng ik mijn hondje mee om te tonen aan de bewoners”, vertelt studente Evy Desloovere uit Waregem.

“De bewoners zijn snel gehecht aan onze studenten. Vorige week zat de stage van de eerste paar studenten erop, en daar gingen traantjes mee gepaard”, zegt docente Anouk. “Geef ze maar goeie punten, hoor, zeggen ze ons allemaal.” “We hebben op die paar weken tijd inderdaad wel al een goeie band opgebouwd met de bewoners hier”, zegt studente Lesly Degandt uit Menen. “Ik geniet echt van de dankbaarheid die ze tonen.”