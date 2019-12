Studenten maken standbeelden in Kortrijk ‘monddood’ met gele tape als protest tegen besparingen Peter Lanssens

17 december 2019

16u16 0 Kortrijk Studenten(verenigingen) vinden dat de besparingsplannen van de nieuwe Vlaamse regering steeds meer mensen monddood maken. Ze maakten hun ongenoegen ook in Kortrijk duidelijk, door standbeelden met gele tape symbolisch de mond te snoeren. Dat gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag.

Een dag eerder - tijdens de nacht van zondag op maandag – trokken studenten al in Brussel, Antwerpen, Gent en Leuven gewapend met een paar rollen tape de straat op. Het protest dijt zo verder uit. Want naast de besparingen in de cultuursector komen ook de geplande besparinghen in de welzijnssector, het onderwijs en de journalistiek hard aan. Omdat het kritische stemmen zo monddood zou maken. “En het geld komt zo (weeral) van de gewone bevolking. Terwijl er veel geld door achterpoortjes verdwijnt”, laat een actievoerder weten. De actievoerders hopen zoveel mogelijk mensen bij het protest te betrekken. Studenten komen donderdag weer op straat. Ze gaan dan in de namiddag aan het Vlaams parlement pleiten voor een warme, rechtvaardige en solidaire samenleving.