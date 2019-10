Studenten leren shoppers hoe te reanimeren na hartstilstand Peter Lanssens

16 oktober 2019

14u45 10 Kortrijk Het is woensdag ‘Restart A Heart Day’, met in heel Europa acties om het grote publiek te sensibiliseren om reanimatietechnieken te leren. Bij een hartstilstand verdubbelt de overlevingskans als een omstander meteen met reanimatie begint.

Als er ook een AED of defibrillator in de buurt is, is er zelfs 70 procent kans dat het slachtoffer het haalt. Negentien studenten van het laatste jaar Vesalius Verpleegkunde zijn woensdag tot 16 uur aanwezig in winkelcentra K en Ring Shopping. Ze zullen er respectievelijk ter hoogte van schoenen Torfs en Bel & Bo passanten en shoppers informeren over het belang van reanimatie en hen ook de techniek aan te leren. Er zijn in België jaarlijks 10.000 mensen het slachtoffer van een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Dat betekent dat heel wat mensen gered kunnen worden indien meer omstanders op het moment van een hartstilstand reanimatietechnieken kunnen toepassen.