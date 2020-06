Studenten leggen 12.000 examens in beurshallen van Xpo af: “Helft heeft het psychisch moeilijk” Peter Lanssens

02 juni 2020

12u44 5 Kortrijk De hogeschool Vives gebruikt vanaf deze week twee beurshallen van Kortrijk Xpo om er studenten in juni 12.000 examens af te laten leggen. “De helft heeft het psychisch moeilijk, door alle coronamaatregelen”, zegt algemeen directeur Joris Hindryckx. “We veranderen niets aan de quoteringen. Maar als resultaten van bepaalde vakken sterk afwijken van gemiddelden van vorige academiejaren, bekijken we wel of er sprake is van een corona-effect.”

Het beeld is surrealistisch in Xpo, waar studenten met maximum honderd per hal examens afleggen, in drie shiften per dag. Elk aan een tafeltje, op hun eigen tien vierkante meter en op een afstand van drie meter van anderen. De stilte is oorverdovend, op een plaats waar het normaal erg druk is tijdens beurzen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Studenten ontsmetten hun handen en komen en vertrekken alleen. Samenscholen is verboden, hoe hard ze elkaar ook missen. Van zodra een student zit, mag het mondmasker af. “Het lijkt bijna een gevangenis, maar we kunnen niet anders, om de coronaregels te respecteren”, vertelt Joris Hindryckx. De Vives-campus op Hoog Kortrijk telt 9.400 studenten. “De helft legt hier of in Xpo examens af, 30 procent krijgt een permanente evaluatie en vervangende opdracht en 20 procent legt online examens af. Wat ook niet comfortabel is, alleen thuis. De internetverbinding zal maar uitvallen, als je bezig bent met een online examen. Of er belt net dan iemand aan.”

Ik voel me veilig. Liever in deze hal dan in een aula. Je hebt hier meer plaats en de luchtcirculatie is beter. Studente Anouck Pauwels

Luchtcirculatie

De Vives-examens lopen tot 30 juni. Na elk examen worden tafels en stoelen ontsmet. De discipline is groot, in de Xpo-hallen. Veel studenten zien het ondanks de moeilijke omstandigheden best zitten. Dat stelden we maandag zelf vast, tijdens het examen onderzoeksvaardigheden voor het eerste jaar orthopedagogie. “Het is goed georganiseerd in Xpo, ik voel me veilig”, vertelt Anouck Pauwels (19) uit Kerkhove bij Avelgem. “Liever in deze hal dan in een aula. Je hebt hier meer plaats en de luchtcirculatie is beter. Het valt nog mee, student zijn in tijden van corona. Er is contact met medestudenten, door bijvoorbeeld samen te werken via het platform Microsoft Teams. We hebben ook voldoende materiaal om te oefenen. Zo zijn de Powerpoint-presentaties die we online krijgen erg duidelijk. Ik heb hierdoor niet het gevoel dat ik een achterstand heb, door de coronacrisis. Het is nu uitkijken naar het einde van de examens. Hopelijk mogen we elkaar tegen dan ook weer echt ontmoeten.”

Ook Kai Naert (19) uit Izegem voelt zich op zijn gemak, in Xpo. “Ik vreesde dat het hier erg druk zou zijn, maar het valt heel goed mee. Alleen blokken is wel niet evident, zeker nu het mooi lenteweer is. Het is ook moeilijk omdat er geen echte lessen zijn. Maar Vives ondersteunt ons prima. Docenten geven extra Powerpoint-presentaties. We krijgen ook meer tijd om ons voor te bereiden. Ik voel me goed en denk wel dat ik zal slagen. Dat hoop ik toch.”