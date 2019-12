Studenten houden wereldrecordpoging vuurwerkstokjes aansteken: “Om docent met ALS hart onder de riem te steken” Peter Lanssens

13 december 2019

11u24 0 Kortrijk Het ecologisch stadspark naast het zwembad Lago Kortrijk Weide vormt op zaterdag 21 december het decor voor een wereldrecordpoging ‘samen meeste vuurwerkstokjes aansteken’. Japan heeft momenteel het record, met 1.713 personen. Het is de bedoeling om zeker 2.000 personen in het park samen te krijgen. De organiserende studenten steunen zo een docent, die ALS heeft.

Laatstejaarsstudenten eventmanagement aan de hogeschool Vives, Vuurwinkel in Marke en serviceclub Lions Club Kortrijk Mercurius slaan de handen in elkaar voor de wereldrecordpoging. Het is een officiële poging, voor het Guinness World Record ‘Most Sparklers Lit Simultaneously’. “We willen laten zien hoe warm Groot-Kortrijk is voor De Warmste Week”, zeggen de studenten. Ze steken zo ook hun docent Dave Werbrouck een hart onder de riem. Hun docent heeft zelf ALS. Dat is een dodelijke zenuw- en spierziekte. De ALS Liga behartigt de belangen van patiënten. “Onze docent lanceerde recent een oproep naar meer experimenteel onderzoek op levende patiënten”, zeggen de studenten. “Met onze wereldrecordpoging geven we Dave vleugels en helpen we het debat hierover openen”, aldus de studenten. De wereldrecordpoging op zaterdag 21 december is om 18.30 uur, maar het park opent om 17 uur al. De deelname is gratis. Het is nodig om vooraf in te schrijven. Hoe je dat doet, wordt netjes uitgelegd op de Facebookpagina Wereldrecordpoging vuurwerkstokjes tegelijkertijd aansteken. Het initiatief wordt in goeie banen geleid door studenten Axelle Peeters en Dani Driesen.