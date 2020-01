Studenten houden verkoopdag in Ring Shopping Peter Lanssens

29 januari 2020

14u53 0 Kortrijk Het Ring Shopping zet op zaterdag 1 februari ook de deuren voor ondernemende jongeren uit West-Vlaanderen open. De jongeren promoten er hun producten in standjes. Ze bouwden hun standjes zelf. De verkoopdag in een organisatie van Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) kan altijd op veel belangstelling rekenen. De standjes zijn zaterdag open van 10 tot 18.30 uur.

Het gaat telkens over ondernemingen opgericht door scholieren uit het secundair en studenten uit het hoger onderwijs. Ze werkten het op de schoolbanken uit, met steun van Vlajo, leerkrachten en docenten. Zodat ze hun ondernemende talenten kunnen ontwikkelen, met de focus op het ‘learning-by-doing’ principe. “Ze verwerven zo vaardigheden en competenties, die op de huidige arbeidsmarkt onontbeerlijk zijn”, legt Charlotte Coucke van Vlajo uit. “Ring Shopping is als populaire bestemming voor koop- en kijklustigen in het weekend de perfecte locatie voor onze verkoopdag. De jonge ondernemers leren zo ook wat het betekent om shoppers te overtuigen van hun producten. We reiken die dag ook prijzen uit voor de meest verdienstelijke teams op het vlak van standenbouw, verkooptalent en concept originaliteit. Het management van het Ring Shopping en de studenten zelf brengen hun stem uit.” Info: https://www.facebook.com/vlajowestvlaanderen.