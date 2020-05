Studenten blokken samen in zwembad Lago en Sint-Michielshuis Peter Lanssens

19 mei 2020

16u52 14 Kortrijk De stad Kortrijk biedt vier plaatsen aan waar studenten samen kunnen blokken met respect voor de coronamaatregelen. Vanaf maandag 25 mei kunnen ze terecht in OC Aalbeke, De Warande, het Sint-Michielshuis en het zwembad Lago Weide.

Er is vraag om samen te studeren. Recent lanceerde opleidingsdirecteur Roel Vandommele van de hogeschool West-Vlaanderen nog een oproep, waar schepenen Kelly Detavernier (N-VA) en Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) nu op reageren. Studeren in groep mag ook van de Nationale Veiligheidsraad. Er zijn in Kortrijk vier geschikte locaties gevonden. OC Aalbeke biedt 30 plaatsen aan, in De Warande in Heule zijn dat er 23, het Sint-Michielshuis in Kortrijk kan tot 12 studenten aan en in het Rest-eau-café van het zwembad Lago Kortrijk Weide kunnen tot 30 studenten terecht. Studenten dienen wel een plaats te reserveren.

Dat kan op www.kortrijkstudentenstad.be/aanbod/bloklocaties. De veiligheid staat voorop, ter plaatse. Tafels en stoelen worden ontsmet, er zijn handgels en tafels staan ver genoeg van elkaar. Ook in hogescholen en universiteiten zijn er ruimtes. Die zijn enkel voor de studenten van de school in kwestie.