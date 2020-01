Student belandt na achtervolging in gracht met glas te veel op: theoretisch examen opnieuw en boete LSI

30 januari 2020

13u56

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 19-jarige student uit Kortrijk moet van de politierechter zijn theoretisch examen opnieuw afleggen. Op 15 augustus 2019 vluchtte hij weg voor de politie, maar belandde in de gracht.

Na een studentenjob in Kooigem (Kortrijk) keerde M.V. ’s nachts naar huis terug. Hij had achteraf nog enkele pintjes gedronken en toen hij een combi zag, stoof hij weg. Het kwam tot een achtervolging waarbij hoge snelheden werden gehaald. De politie moest uit veiligheidsoverwegingen de achtervolging zelfs staken. Even later vonden de agenten de wagen van M.V. toch. Hij belandde in de gracht na een ongeval. M.V. bleek 1,26 promille alcohol in het bloed te hebben. Bovendien bleek hij nog maar twee maanden zijn rijbewijs te hebben. Hij mocht het meteen voor 15 dagen opnieuw inleveren. Pas na het slagen voor zijn theoretisch rijexamen zal hij het na één extra dag afgeven, kunnen terugkrijgen. Hij moet ook een boete van 1.200 euro betalen. De auto was totaal verloren.