StuBru-presentator Joris Brys: “Stuk van mijn hart aan Kortrijk verloren” Peter Lanssens

24 december 2019

15u11 0 Kortrijk De Warmste Week presentatoren Eva De Roo, Fien Germijns en Joris Brys gaan Kortrijk nooit vergeten. “Ik verwachtte veel van De Warmste Week, maar niet dat het zó mooi ging worden”, vertelt Joris Brys. “Ik ben overdonderd door wat er allemaal gebeurd is. Het is niet normaal hoe massaal de mensen zich ingezet hebben. We hebben hier hele schone momenten beleefd, met ons drietjes. Kortrijk, dat plein, het zal voor altijd een schitterende herinnering zijn.”

Hij is ‘een beetje kapot’, Joris Brys. Want hij sliep de voorbije zeven dagen maar enkele uren per dag. “We probeerden als presentatoren om zoveel mogelijk bij elkaar te zijn op het podium. Want we wilden eigenlijk niets missen. De dankbaarheid die de mensen hier toonden, dat heb ik nog nooit ervaren. Hoeveel mensen ons hier niet vastgenomen hebben alsof ze ons al tien jaar kennen, ongelooflijk. Het is fantastisch om te ervaren hoe mensen tijdens De Warmste Week naar elkaar toegroeien. We zijn héél trots. We hebben hier fantastisch mooie dingen gedaan, allemaal samen. Er waren heel veel verhalen die mij aangrepen. Wannes Beernaert die het lied ‘Fly Young Bird’ schreef voor zijn overleden baby Foss en het hier live bracht, om maar een voorbeeld te geven. De Warmste Week, dat was ook telkens van verdriet naar pure vreugde en terug. Eerst een traan laten voor een pakkend verhaal om daarna allemaal samen te ‘stampen’ op de muziek van Gunther D tijdens Kamping Kerstmis, het gebeurde hier allemaal. De Warmste Week is een van de mooiste dingen die ik al heb kunnen ervaren. Ik zou het meteen opnieuw doen. Al zou ik me dan wel wat beter voorbereiden door vooraf wat meer te slapen (lacht). Maar ah, die vermoeidheid is helemaal niet erg. Een mens kan wel wat aan”, aldus Joris.