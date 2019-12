StuBru-dj’s Eva De Roo, Joris Brys en Fien Germijns draaien zeven dagen lang tijdens Warmste Week in Kortrijk Peter Lanssens

02 december 2019

07u11 0

Het Nelson Mandelaplein in Kortrijk is van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december het kloppend hart van De Warmste Week. Studio Brussel maakte zonet de drie dj’s bekend. Eva De Roo, Joris Brys en Fien Germijns draaien er verzoekplaten voor goeie doelen, die de luisteraars zelf kiezen. StuBru bedankt zo iedereen die zich inzet voor De Warmste Week met muziek. Straks alle details over wat er te beleven is tijdens De Warmste Week.