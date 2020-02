Struiken massaal gekapt langs E17: “Wat een vreselijk beeld” Peter Lanssens

17u06 12 Kortrijk Er is commotie over het kappen van groen langs de E17 in Kortrijk, onder meer aan de Elzenlaan, in het kader van hakhoutbeheer. De werken gebeuren in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Een vreselijk beeld. In plaats van een overkapping van de E17 hebben we hier nu een ‘wegkapping’”, klinkt het bij een bezorgde Kortrijkzaan. De meningen zijn verdeeld.

“Het gaat vooral over struiken die wel tot 15 meter hoog waren, maar enkel bladeren aan de kruin hadden. We zagen onderaan door de struiken de auto’s dus sowieso al rijden op de E17”, zegt omwonende Noël Mahieu uit de Elzenlaan. “Het lag hier ook vol afgekraakte takken. Het was eigenlijk maar een vuile boel. Die struiken en takken zijn nu allemaal weg. Ik denk dat er op het vlak van geluidshinder, afkomstig van verkeer op de E17, geen verschil is nu de struiken weg zijn. Het departement Omgeving Vlaanderen deed hier in mei 2019 een geluidsmeting. We gaan vragen om dat in mei 2020 weer te doen, zodat er kan vergeleken worden. Het fijn stof is een ander verhaal. De concentraties zijn veel te hoog langs de E17 en veel schadelijker dan geluid. Er passeren hier nu al gemiddeld 117.000 voertuigen per dag op de E17 en dat aantal blijft stijgen. Dat is ook de reden waarom we met een Kortrijk Burger Beweging actief zijn. Om op een constructieve manier oplossingen te bespreken met de betrokken overheden”, aldus Noël. Wie zich wil aansluiten bij de beweging, vindt info op de Facebookpagina: klik hier.