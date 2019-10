Strijdvaardige handelaars klaar voor vier jaar werken op Appel: “We blijven altijd bereikbaar” Stad plant extra signalisatie en verlichting en mogelijk extra parking Peter Lanssens

02 oktober 2019

15u37 0 Kortrijk De handelaars op Appel zijn klaar voor vier jaar ingrijpende werken. Nu de grote heraanleg van de stationsbuurt in Kortrijk aangevat is. “We gaan er alles aan doen om er hier geen vergeten hoek van te maken”, zegt Mounir Algham van Pizza Hut. De stad verzekert de bereikbaarheid. Er komt meer signalisatie. Laden en lossen blijft mogelijk. Het inrichten van extra parking is in onderzoek. En met eindejaar, als de Warmste Week op het nabijgelegen Mandelaplein zit, krijgt Appel kerstverlichting.

De omgeving van kluifrotonde Appel telt veel handelszaken. De studentenbuurt is in volle beweging. Door de uitbouw van stadsdeel Weide. Maar nu wachten er vier moeilijke jaren voor Pizza Hut, Pizza Italia, Frietlounge Appel, broodjes- en krantenzaak Den Appel, PastaSciutta Appel en het recent geopende Soep less and more. Want de ingrijpende heraanleg van de stationsbuurt is gestart. Die werken schakelen eind deze maand of uiterlijk begin november nog een versnelling hoger. Want dan gaat de kluifrotonde Appel dicht voor verkeer. “We gaan er samen met de stad alles aan doen om te voorkomen dat het hier dan een te mijden buurt wordt”, zegt Mounir Algham van Pizza Hut. “Het zal op de tanden bijten zijn. Maar we geloven in de vernieuwing van de stationsbuurt. En aan de mensen: laat ons tijdens de werken niet links liggen”, zegt Mick Lefebvre van pastabar PastaSciutta.

Voetgangers en fietsers kunnen door

De stad probeert de handelaars zo goed mogelijk te ondersteunen. “Er komt extra signalisatie voor voetgangers en fietsers”, zegt Isabel Cossement, coördinator van de werken. “Zodat het voor hen duidelijk is dat er een doorgang is tussen het station en Weide, via Appel. Met vermelding van de naam Appel, want de handelaars willen dat die naam leeft. Er komt ook extra signalisatie tussen rotonde Panorama en Appel, maar dan enkel voor voetgangers en fietsen aan de hand. Verder krijgen de handelaars in de Zandstraat kant Magdalenastraat doorgang om te laden en te lossen. Er komt trouwens ook een extra laad- en loszone aan het Conservatoriumplein.”

Extra shop & go parkeerplaatsen

Je kan op tal van manieren tot aan Appel blijven rijden. Zo komt er tijdens de eerste fase van de werken bijvoorbeeld een doorsteek van de Magdalenastraat naar de Burgemeester Lambrechtlaan (R36). Ook de Beheer- en Consciencestraat blijven open. De grootste zorg is parkeren. “Er zijn nu al klachten over, sinds de parking in de Beheerstraat verdwenen is”, zegt Lensey Vandendriessche van Frietlounge Appel. “Je kan op parking Weide parkeren. Maar veel mensen vinden dat te ver om hier iets te komen afhalen. Er moeten wat ons betreft tijdelijk extra kortparkeer- of shop & go plaatsen komen hier op Appel. Die plaatsen inrichten is zeker haalbaar, want de voetpaden zijn hier heel breed”, aldus Lensey Vandendriessche. “We moeten dat bekijken. Ik zeg sowieso dat we zo welwillend mogelijk gaan zijn”, zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (sp.a).

Mag niet spoken

Nog een belangrijk punt van aandacht: de komende eindejaarsperiode. Zeker nu Studio Brussel in december met de Warmste Week op het Mandelaplein zit. Dat plein ligt op een boogscheut van Appel. “Laat de openbare verlichting branden op Appel, ondanks de werken. Het mag hier niet gaan spoken”, benadrukt Mounir Algham. “We voorzien kerstverlichting aan de werfhekken”, zegt coördinator Isabel Cossement. “En we gaan kerstboompjes bij de handelszaken zetten. Appel zal een lichtpunt zijn, tijdens die donkere dagen”, aldus Isabel Cossement.

Officiële route Warmste Week

Wel een tegenvaller voor de handelaars: de tienduizenden mensen die naar de Warmste Week wandelen, worden vanaf het station niet via Appel naar het Nelson Mandelaplein geleid. “Omdat de doorgang langs de grote werf daar te beperkt zou zijn voor al die mensen. We kunnen dat niet maken, het moet veilig blijven”, zegt coördinator Isabel Cossement. De officiële Warmste Week route gaat via de Albertstraat, Koning Leopold I-straat, Nolfstraat en tunneltje onder de R36. “We hopen dat de mensen toch tot op Appel gaan komen om iets te eten. De handelszaken hier liggen het dichtst bij het Mandelaplein”, zegt Lensey Vandendriessche. De handelaars doen ook zelf moeite voor de Warmste Week. Zo komen of zijn er al acties in Frietlounge Appel en PastaSciutta.

Fasering

