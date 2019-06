Stressed Out Party met rapper Bizzey in Xpo Peter Lanssens

17 juni 2019

16u38 10

De examens lopen stilaan op hun laatste beentjes. MNM steunt de studenten met de ‘Marathonradio’. Die sluit op vrijdag 21 juni af met de MNM Stressed Out Party’s, georganiseerd in samenwerking met de club Versuz. Er zijn vijf gelijktijdige party’s. Die vinden plaats in de stadsfeestzaal Aarschot, De Shop in Antwerpen, de Eskimo Fabriek in Gent, club Versuz in Hasselt en… Kortrijk Xpo. Daar zal de Nederlandse rapper Bizzey de hoofdact is. Er zijn in Xpo ook optredens van dj Yolotanker, Valsbezig, Eagl, 5napback, Merlo, Alpha Party, Cham, Reygel & Peri, B-Kay, dj Vinny, & Local Heroes (tba). De party start om 21 uur en duurt tot 5 uur. Je moet minimum 16 jaar zijn om naar Stressed Out te mogen gaan. Er zijn nog tickets, vanaf de prijs van 16,90 euro. Info: www.stressedout.be.