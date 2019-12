Streetart kleurt ingang naar Warmste Week Peter Lanssens

13 december 2019

11u25 7 Kortrijk De 100.000 mensen die tussen woensdag 18 en dinsdag 24 december het Warmste Week-dorp van Studio Brussel op het Nelson Mandelaplein bezoeken, moeten hun ogen de kost geven aan de ingang. De tunnel voor voetgangers in de Nolfstraat steekt nu vol kleurtjes, met strakke vlakken. “En de kleuren passen toevallig bij die van De Warmste Week”, knipoogt Junes Bazouz van de Leuvense kunstorganisatie Treepack. Het ontwerp is van Antwerps kunstenaar Larsen Bervoets.

Omdat Kortrijk in 2030 de Culturele Hoofstad van Europa wil worden, investeert de stad deze legislatuur 380.000 euro in kunst in de publieke ruimte. Een onderdeel is een reeks kunstwerken op stadsdeel Weide, waar 50.000 euro voor voorzien is. Eerste aanzet is een abstracte en geometrische schaduw- en lijnencompositie in de fiets- en voetgangerstunnel op het einde van de Nolfstraat, aan centrum voor volwassenenonderwijs Miras.

Lokale talenten ontwikkelen zich

Die werd aangebracht door streetart-organisatie Treepack, die met (internationale) professionele talenten werkt en het haalde na een aanbesteding. “We zijn gespecialiseerd in stadsvernieuwingsprojecten”, zegt Junes Bazouz. Het traject krijgt in het voorjaar van 2020 een vervolg, met aandacht voor de toegangspoorten naar Kortrijk Weide. Zo krijgt de oprijlaan richting zaal Depart een bijzondere 3D-vloerschildering. Verder krijgen de pilaren en muren onder de Ronde van Vlaanderenbrug een streetartkunstwerk. “Er komt op dezelfde plaats ook een ‘freerunning parkour’”, zegt schepen van Jongeren Bert Herrewyn (sp.a). “De kunstwerken op Weide worden mee gerealiseerd door lokale jonge artiesten en jeugdcultuurverenigingen zoals De Stroate, ArtKor en Lost Flammos Crew. Participatie ten top”, aldus Herrewyn. “Tuurlijk maakt streetart deel uit van kunst in de publieke ruimte. We geven creatief talent zo een voedingsbodem om zich te ontwikkelen”, zegt cultuurschepen Axel Ronse (N-VA).