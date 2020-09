Straks geen files meer in parking onder winkelcentrum K? “Betalen met bankkaart wordt geschrapt” Peter Lanssens

07 september 2020

08u15 18 Kortrijk Betalen met bankkaart wordt geschrapt. Het systeem met parkeertickets keert terug. De parking onder winkelcentrum K krijgt ook nog een extra slagboom aan de uitrit. “De werken starten normaal volgende week al”, zegt Jean-Paul Vandewinckele, directeur van het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko). De maatregelen zijn nodig om komaf te maken met de files aan de uitrit, waar voor de coronacrisis op drukke momenten tot een half uur aanschuiven zeker geen uitzondering was.

Om in en uit de parking onder winkelcentrum K in Kortrijk te rijden, heb je soms geduld nodig. Veel geduld. Er zijn via de Zwevegemsestraat en de Romeinselaan twee inritten met telkens twee slagbomen. Vooral in de Zwevegemsestraat schuif je vaak lang aan. Aan de uitrit is er soms nog meer miserie. Daar moet je eerst langs één van de drie slagbomen vooraleer je weg kan richting Sint-Janslaan of Romeinselaan. Drie slagbomen is te weinig. Er komt een vierde slagboom bij, aan de uitrit, en de circulatie in de parking wordt aangepast.

90.000 euro

Tweede punt van aandacht: je zal straks niet meer met een bankkaart kunnen betalen in de parking onder K. Het systeem met parkeertickets keert terug. Omdat shoppers uit Noord-Frankrijk in de parking vaak met hun Carte Bleue proberen te betalen, wat niet werkt en de files nog meer in de hand werkt. “We geven binnenkort meer uitleg, samen met het management van K in Kortrijk”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). De werken kosten stad-Parko een kleine 90.000 euro, exploitant SCMS Ceusters van K betaalt net geen 10.000 euro.