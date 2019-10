Straf! 61 Kortrijkse handelszaken gecontroleerd, geen enkele volledig in orde, drie gesloten Alexander Haezebrouck

22 oktober 2019

16u38 8 Kortrijk De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) controleerde afgelopen weekend maar liefst 61 handelszaken. Geen enkele was volledig in orde en drie zaken werden op bevel gesloten.

De politie controleerde afgelopen donderdag en zaterdag 61 handelszaken in Kortrijk en Kuurne. Het gaat om 13 kapsalons, drie shishabars, negen pittazaken en pizzeria’s, twaalf dagwinkels, zes hand carwashes, zeven nachtwinkels, zes eetgelegenheden, één bakkerij één autohandel, één frituur, één theehuis en één cannabiswinkel. “In totaal werden 99 pv’s en 56 waarschuwingen opgesteld voor tal van inbreuken”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. Van alle gecontroleerde zaken werden er drie op bevel gesloten. “Eén zaak kon geen nachtvergunning voorleggen en de twee andere werden gesloten wegens een gebrek aan hygiëne.”

Baseballknuppels

Er werden in totaal twee illegale personen, twee verboden baseballknuppels en twee personen die geseind stonden aangetroffen. De politie nam ook verschillende producten in beslag waarvan de houdbaarheidsdatum was verstreken. Ook verboden cannabisplanten, twee niet-verzekerde bromfietsen, 21 kilogram waterpijptabak zonder tabaksband, 225 niet-conforme rookblaadjes, 50 CDB-producten en e-liquids en een hoeveelheid cosmetica werden in beslag genomen. “We hebben ook acht onderzoeken opgestart naar schijnzelfstandigheid, één onderzoek naar de herkomst van producten die onderworpen zijn aan accijns en één onderzoek naar het statuut van de uitkering of het verblijf in ons land”, zegt Detavernier. Verder werden er ook heel wat inbreuken vastgesteld over productinformatie, prijsaanduiding, etikettering, hygiëne en het onterecht ontvangen van werklozensteun. Verschillende zaken hadden ook geen witte kassa, geen btw-bonnen, geen dagontvangstenboek of garageregister. “We willen hiermee een duidelijk signaal geven aan de handelaars die de wet niet naleven, dat zoiets niet kan en dat ze vroeg of laat tegen de lamp lopen”, zegt Detavernier. De politie werkte tijdens de controleactie samen met tal van inspectiediensten.