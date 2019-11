Straat tijdlang afgesloten door geurhinder LSI

22 november 2019

21u15

De Hemelrijkstraat in Marke (Kortrijk) is vrijdagavond een tijdlang voor het verkeer afgesloten. Oorzaak was een mazout- of benzinegeur die in de buurt hing.

De brandweer van de zone Fluvia en de politiezone Vlas gingen op zoek naar de oorzaak. De geur leek uit de riolering te komen. Mogelijk was er een lozing. De brandweer zorgde er voor dat de riolering extra gespoeld kon worden. Er was hinder van 17.30 uur tot 19 uur.