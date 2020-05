Straat even afgezet na brand in garagebox Alexander Haezebrouck

03 mei 2020

17u36 0 Kortrijk In een garagebox in de Rekkemsestraat brak zondagnamiddag omstreeks 16 uur brand uit in een garagebox achter een woning. Omdat de melders ook een chemische geur hadden geroken werd de straat een tijdlang gedeeltelijk afgezet. De inboedel van de garage ging in vlammen op.

Zondagnamiddag brak plots brand uit in een garagebox achter een woning langs de Rekkemsestraat in Marke. “De melders hadden een chemische geur waargenomen”, vertelt brandweerofficier Sebastien Lefebvre van de hulpverleningszone Fluvia. “Daarom namen we geen risico. Eens we ter plaatse waren, was het binnen in de garage al ferm aan het branden.” De brandweer kon het vuur in de garage meteen blussen. In de garage stond materiaal gestockeerd, dat ging volledig in vlammen op. Op het dak van de garagebox lag ook een gasfles. “Die lag ver genoeg maar hebben we uit veiligheid nog iets verder gelegd”, zegt officier Lefebvre.” Uit voorzorg werd de Rekkemsestraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer tussen de Michel Vandewielestraat en de Pastoor Slossestraat. De oorzaak van de brand is nog onbekend.