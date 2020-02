Stormwind zorgt in Leiestreek al voor zo’n 200 oproepen LSI

09 februari 2020

16u00

Bron: LSI 4 Kortrijk De storm Ciara zorgt ook in de Leiestreek voor overlast. Bij de brandweer van de zone Fluvia liepen sinds zondagochtend al zo’n tweehonderd oproepen binnen. De dispatching is er verdrievoudigd in mankracht om alle meldingen te behandelen. 86 brandweermannen met 36 voertuigen waren de hele dag op pad. Grote schadegevallen bleven voorlopig wel uit.

De oproepen gaan meestal over losgekomen dakbedekkingen, elementen die naar beneden dreigen te vallen, dakpannen die gaan vliegen, bomen die sneuvelen … Onder meer aan de parking Rietput in Bissegem (Kortrijk) sneuvelde een grote boom uit de Neerbeekhoek. De boom versperde de in- en uitrit naar enkele garages. In de Maalstraat in Moorsele (Wevelgem) begaf het dak van een dubbele carport het onder de beukende wind. Aan de gemeenteschool in Vichte (Anzegem) gingen enkele dakpannen vliegen. Langs de N36 in Lendelede belandde een boom zondagmiddag dwars over de rijweg. Dat verstoorde even het verkeer langs de gewestweg. De brandweer snelde ter plaatse om de boom te verwijderen en in stukken te zagen.

Ook heel wat platte daken kregen het hard te verduren omdat de stormwind delen van roofings de lucht in bliezen. Dat was onder meer het geval bij technologiebedrijf Barco.

In Kortrijk besliste het stadsbestuur in de loop van zondagnamiddag om op advies van de brandweer een aantal van de 45 groenzones en parken ook fysiek af te sluiten. Het gaat om parken met veel bomen en/of in de buurt van woonwijken. De stad raadde alle inwoners af om tijdens de stormwinden in of rond de parken te vertoeven. Linten en verbodsborden moesten die raad ook in de praktijk duidelijk maken. Inwoners van Marke, Bissegem en Heule werden aangeraden om hun PMD en papier- en kartonafval zondagavond niet buiten te zetten en te wachten op een volgende ophaalronde.