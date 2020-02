Stormwind zorgt in Leiestreek al voor honderdtal oproepen LSI

09 februari 2020

16u00

Bron: LSI 0 Kortrijk De storm Chiara zorgt ook in de Leiestreek voor overlast. Bij de brandweer van de zone Fluvia liepen sinds zondagochtend om klokslag 16u al zo’n honderd oproepen binnen. De dispatching is er verdrievoudigd in mankracht om alle meldingen te behandelen. Grote schadegevallen bleven voorlopig wel uit.

De oproepen gaan meestal over losgekomen dakbedekkingen, elementen die naar beneden dreigen te vallen, dakpannen die gaan vliegen, bomen die sneuvelen,… Onder meer aan de parking Rietput in Bissegem (Kortrijk) sneuvelde een grote boom uit de Neerbeekhoek. De boom versperde de in- en uitrit naar enkele garages. In de Maalstraat in Moorsele (Wevelgem) begaf het dak van een dubbele carport het onder de beukende wind. Aan de gemeenteschool in Vichte (Anzegem) gingen enkele dakpannen vliegen. Langs de N36 in Lendelede belandde een boom zondagmiddag dwars over de rijweg. Dat verstoorde even het verkeer langs de gewestweg. De brandweer snelde ter plaatse om de boom te verwijderen en in stukken te zagen.

