Stormloop naar leerplatform WeZooz na paasvakantie: “13.453 gebruikers in twee uur” Peter Lanssens

20 april 2020

15u24 5 Kortrijk Het in coronatijden gratis toegankelijk digitaal leerplatform WeZooz Academy, nu de paasvakantie voorbij is een nog grotere hulp voor leerlingen en leerkrachten secundair onderwijs, wordt figuurlijk onder de voet gelopen. “We hadden maandag 13.453 gebruikers tussen 9 en 11 uur”, zegt Arne Vandendriessche, zaakvoerder van Signpost in Kortrijk. Signpost verkocht verder duizend laptops, met service en software. Gebruiksklaar en aan kostprijs geleverd. Die dan vooral via serviceclubs verder bedeeld worden. Naar achtergestelde jongeren, die zelf geen laptop hebben.

Het bedrijf Signpost, de grootste verdeler van ICT-materiaal aan onderwijs, stelt WeZooz Academy gratis open in coronatijden. Nu er na de paasvakantie aan preteaching wordt gedaan, wordt WeZooz meer dan ooit gebruikt. Zo blijkt uit cijfers van Signpost. Maandagochtend tussen 9 en 11 uur was goed voor 13.453 gebruikers, 155.234 paginaviews, 53.198 uitgekeken lesvideo’s en 14.230 gemaakte oefeningen. “Het populairste vak was wiskunde, voor de eerste graad. Gevold door werkwoordstijden Frans, voor de eerste graad”, zegt Arne Vandendriessche.

Scholen kunnen via verschillende kanalen aanloggen: Smartschool, 0365 of Google account. We kregen maandagochtend zo’n honderd telefoontjes. Onze systemen houden goed stand. De leerkrachten zijn tevreden over de kwaliteit.” Arne Vandendriessche, zaakvoerder van Signpost

Tegen 14.30 uur maandagnamiddag lagen de cijfers nog veel hoger met 25.453 gebruikers, 255.234 paginaviews, 103.198 uitgekeken lesvideo’s en 31.230 gemaakte oefeningen.

450.000 gemaakte oefeningen

De cijfers van WeZooz zijn nog indrukwekkender als je de hele periode sinds het opschorten van de lessen midden maart bekijkt: 165.000 gebruikers, 2,5 miljoen paginaviews, 400.000 uitgekeken lesvideo’s en 450.000 gemaakte oefeningen. Ook hier is wiskunde de uitschieter, gevolgd door Frans, natuurwetenschappen en aardrijkskunde. “We zijn onafhankelijk, als platform”, zegt Arne Vandendriessche. “Scholen kunnen dus via verschillende kanalen aanloggen: Smartschool, 0365 of Google account. We kregen maandagochtend op twee uur tijd zo’n honderd telefoontjes. Onze systemen houden goed stand. Maar het is bijzonder druk. De leerkrachten zijn tevreden over de kwaliteit van ons leerplatform WeZooz.”



Gratis

Een abonnement op WeZooz kost 155 euro per jaar, maar zo lang de coronacrisis duurt is het dus gratis. Signpost heeft een deal met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), het departement onderwijs en Microsoft.