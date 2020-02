Stormloop naar gratis advies voor natuurvriendelijke tuinen in Kortrijk: “Al 239 aanvragen” Peter Lanssens

06 februari 2020

De stad Kortrijk zet sinds kort vijf tuincoaches in. Zij geven Kortrijkzanen gratis advies over hoe hun tuin natuurvriendelijk in te richten en te beheren als wapen tegen klimaatverandering en steeds extremere weersomstandigheden. Het doel is om tot eind 2024 zeker 500 tuinen meer biodivers te maken in Kortrijk. Goed een week na de opstart is al duidelijk dat het oorspronkelijke doel serieus mag bijgesteld worden. Want de interesse is groot. “De teller van de aanvragen staat al op 239, veel meer dan verwacht”, zegt schepen van Natuur Bert Herrewyn (sp.a). “Het leeft. De tuincoaches moeten zich extra organiseren om al die aanvragen op korte tijd te verwerken. Nog een leuk weetje: de tuincoach is verkozen tot woord van de week door Team Taaladvies van de Vlaamse overheid”, aldus Bert Herrewyn. Kortrijk trekt 125.000 euro uit voor het project Tuincoach, dat op 28 januari werd voorgesteld. Inwoners die gratis advies voor hun tuin willen: surf naar www.kortrijk.be/tuincoach.