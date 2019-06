Storm van kritiek op duurder parkeren in Kortrijk: “We blijven bij de goedkoopste steden” Peter Lanssens

08 juni 2019

11u46 14 Kortrijk Er is een storm van kritiek na de beslissing om de parkeertarieven vanaf augustus fors te verduren in Kortrijk. Volgens voorzitter van het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko) en schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) is klagen niet de goeie aanpak. “Men zou beter in de verf zetten dat Kortrijk bij de goedkoopste steden van Vlaanderen blijft”, stelt Axel Weydts. Wie wat meer diepgang wil over het nieuwe parkeerbeleid vanaf augustus: alle tarieven en grafieken staan onder het artikel.

‘Idioten, dieven, onnozelaars, schandalig, Kortrijk stelt als winkelstad niets meer voor’… de reacties zijn niet mals. Het nieuws vrijdag dat parkeren in Kortrijk vanaf augustus fors duurder wordt, sloeg bij veel mensen in als een bom. Binnen de kleine ring wordt voor kortparkeren op straat alles KOR1 en schieten de tarieven straks de lucht in met bijvoorbeeld van 1,40 naar 2 euro voor een uur. De naheffingen stijgen en gaan van 25 naar 30 euro voor betalende en shop & go plaatsen. Ook parkeren achter slagboom wordt duurder en gaat bijvoorbeeld van 2 naar 3 euro voor twee uur. Unizo vreest schade voor de Kortrijkse binnenstad. “De stad zet alle zeilen bij om via Parko auto’s te viseren. Kortrijk heeft al het imago van een boetestad. Dat imago wordt nu nog eens extra kracht bijgezet”, zegt Gudrun Bekaert, voorzitter van de ondernemersorganisatie in Kortrijk. “Klanten en ondernemers uit de binnenstad betalen de rekening. Het neigt naar een verkapte belasting. Het bruusk verhogen van de parkeertarieven is een regelrechte bedreiging voor ons centrum. We jagen de klanten opnieuw schrik aan. Terwijl we juist dankbaar moeten zijn dat de mensen nog lokaal willen consumeren in ons centrum.”

Beslissing van voltallig schepencollege

Schepen Weydts vindt de reactie van Unizo niet slim: “In plaats van te klagen, zou men beter in de verf zetten dat Kortrijk bij de goedkoopste steden van Vlaanderen blijft om te parkeren. Dat zou pas een goede reclame zijn voor onze stad. Bovendien hebben wij als een van de enige steden het eerste uur gratis parkeren achter slagboom. De groene shop & go plaatsen (gratis maximum 30 minuten parkeren, sensoren gaan na, red.) blijven een succes. En jammer dat Unizo met geen woord rept over onze toezegging om werk te maken van een interventiekaart voor ondernemers, om te parkeren. Die kaart is een vraag van Unizo. Er wordt ook gesuggereerd dat deze beleidskeuzes opgelegd worden door Parko, wat niet klopt. Ze zijn besproken en beslist door het voltallige schepencollege van Kortrijk”, aldus Axel Weydts. Kortrijk wordt bestuurd door een coalitie van Team Burgemeester, N-VA en sp.a.

Poging om verliezen toe te dekken

Ook oppositiepartij CD&V 4.0 is kritisch: “Wat nu verpakt wordt als beleidskeuzes, is noch min noch meer een poging om de verliezen van Parko toe te dekken”, zegt woordvoerder Benjamin Vandorpe. “Waar CD&V 4.0 voor waarschuwde, is waarheid geworden. Het wurgcontract voor de huur van de parking onder het winkelcentrum K (in 2017 door Parko overgenomen van Q-Park, red.) zorgt voor een diepe put. Waardoor de tarieven exploderen. En er geen plaats meer is voor noodzakelijke investeringen zoals een parking onder het museum Texture (het is geschrapt, red.). Waar nochtans een nieuwe woonwijk op Overleie verrijst”, aldus Vandorpe. Dat Parko verlieslatend is, ontkent voorzitter en schepen Axel Weydts niet. Volgens hem wordt het verlies van zo’n 800.000 euro per jaar anders gecompenseerd. “Parko blijft geen autonoom gemeentebedrijf en wordt vanaf 2020 een stadsdienst. Wat onder meer betekent dat Parko geen 800.000 euro per jaar voor inname van openbaar domein meer aan de stad zal moeten betalen. Waardoor Parko minstens break-even zal draaien. De meeropbrengsten van parkeergelden gaan àltijd naar investeringen in verkeersveiligheid en fietsinfrastructuur”, aldus schepen Axel Weydts.