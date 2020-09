Storm Odette krijgt KRTRK Bazaar niet klein: bakken sfeer en gezelligheid Peter Lanssens

27 september 2020

09u55 3 Kortrijk Het Overbekeplein in het hart van het winkelwandelgebied vormde zaterdag het decor voor een sfeermarkt, gecombineerd met een vintage- en brocantemarkt in het Begijnhofpark. Storm Odette kreeg de eerste editie van KRTRK Bazaar niet klein. “Er komt zeker een tweede editie”, verzekert trekker Niels Lybeer.

Je hebt al een orkaan van buitencategorie nodig om Niels Lybeer (34) een beetje uit evenwicht te brengen. De Kortrijkse ondernemer is voor geen kleintje vervaard. ‘Odette is een mietje’, klonk het zaterdagnamiddag hier en daar op het Overbekeplein. Waar er ondanks de soms felle regenbuien bakken gezelligheid was. De mobiele koffiebar KoffieQueen gaf tijdens enkele windvlagen geen krimp, het ambachtelijk Halsbergh bier stroomde rijkelijk, er waren sfeervolle muziekoptredens, enzovoort. Koud en regen? Daar hadden de aanwezigen lak aan. Sommigen daagden zelfs stoer in t-shirt op, om ‘Odetje’ wat uit te dagen.

“Geen paniek, wees niet bang voor Odette”, lachte Niels Lybeer. Natuurlijk kreeg de opkomst een knauw door het mindere weer, maar dat kon de pret niet bederven. Volgende keer beter. “We komen terug, sterker dan ooit”, aldus Lybeer. De tweede editie van KRTRK Bazaar is op zaterdag 24 oktober. Ook opnieuw in combinatie met een brocante- en vintagemarkt in het Begijnhofpark.

Er daagden zaterdag geen zeventig standhouders in het Begijnhofpark op, zoals eerst was voorzien. Achttien van hen waren toch bereid om de slechte weersomstandigheden te trotseren. Tot rond 15 uur, dan moesten de standhouders helaas opkramen. Op advies van de stad en de brandweer, omdat de wind weer aan kracht won. Organisator Pedro De Naer van Eurometropolis Brocante liet het niet aan zijn hart komen. Ook de brocante- en vintagemarkt zal er weer bij zijn, op 24 oktober. Hopelijk zijn de weergoden dan een beetje milder.