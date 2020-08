Storm Francis blaast koopjestent Tiny’s Hobby kapot



Alexander Haezebrouck Peter Lanssens

26 augustus 2020

10u53 1 Kortrijk De koopjestent van de hobby- en knutselwinkel Tiny’s Hobby is volledig kapot geblazen door de rukwinden van afgelopen nacht. “Het materiaal dat er onder stond hebben we nu in dozen gestoken en mogen gratis weg”, vertelt zaakvoerster Vicky Blondeel.

Storm Francis zorgde in de nacht van dinsdag op woensdag voor enkele ferme windstoten. Meestal zonder veel erg, maar bij Tiny’s Hobby langs de Passionistenlaan in Kortrijk werd hun koopjestent aan flarden geblazen. “De koopjestent stond vooraan onze winkel op een stuk van onze parking”, vertelt zaakvoerster Vicky Blondeel die de schade woensdagmorgen opmerkte. “De tent is niet meer te herstellen. De spullen die onder de tent aangeboden lagen, waren spullen die al langer in ons assortiment waren en als koopjes werden aangeboden. We hebben die spullen nu in dozen gestoken en bieden ze nu gratis aan. Er werd op voorhand niet erg veel gewaarschuwd voor de storm, daarom heb ik er niet aan gedacht om de tent en de spullen op voorhand weg te bergen. Gelukkig is het enkel bij de koopjestent gebleven.” Storm Francis spaarde onze regio voor meer onheil. De hulpverleningszone Fluvia kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag in totaal 11 meldingen van stormschade. Meestal ging het om bomen of takken op de weg, of dakpannen.