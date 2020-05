Stoffenwinkels vanaf deze week weer open, meteen lange wachtrij aan Soldeur in Kortrijk Peter Lanssens

Stoffenwinkels mogen vanaf deze week weer open. Dat is er meteen aan te zien. Wie maandagnamiddag een mondmasker pakketje in de bekende Kortrijkse winkel Soldeur haalt, moet geduld hebben. De wachtrij is er tot nu veel langer dan aan de keten Veritas in de Lange Steenstraat. "Soldeur is een klassieke stoffenwinkel, met meer keuze dan Veritas", vindt Bart Lepercq (55) uit Marke. Er is ook online een stormloop bezig, naar stoffenwinkel Soldeur.

De wachtrij valt op aan stoffenwinkel Soldeur in de Zwevegemsestraat. Iedereen wil een mondmasker pakketje, om thuis eigen mondkapjes te maken. “We komen katoen stof in verschillende motiefjes halen, voor zes kinderen en kleinkinderen”, vertelt Bart Lepercq uit Marke. “We hebben 45 minuten moeten wachten, maar we zijn uitstekend bediend geweest. We kennen de winkel goed.”

“Het zou makkelijker zijn mocht de overheden sneller beloofde mondmaskers thuis leveren. Al is het nu ook niet zo abnormaal om dan maar zelf mondkapjes te maken. Het is bezigheidstherapie. En Vlamingen zijn inventief”, aldus de Markenaar. Bart Lepercq werkt als vrachtwagenchauffeur voor melkverwerkend bedrijf Milcobel en is vrijwillig brandweerman bij de brandweerpost Marke.