Stoffel in Kortrijk, lopen in Roeselare: dit zijn onze tips voor het weekend LSI

18 oktober 2019

07u31

Bron: LSI 0

West-Vlaanderen

Buren bij kunstenaars

Zowel op vrijdag, zaterdag als zondag zetten beeldende kunstenaars op tal van plaatsen in West-Vlaanderen de deuren van hun atelier open en gunnen je een kijkje achter de schermen. Alle deelnemende kunstenaars ontdekken kan op de www.burenbijkunstenaars.be. Je kan er met behulp van enkele filters de kunstenaar in je omgeving makkelijk vinden of een route uitstippelen. Na deze West-Vlaamse editie maken de organisatoren zich op om het concept in heel Vlaanderen uit te rollen.

Roeselare

11.trail

In Roeselare is de 11.trail op zondag 20 oktober al aan de vierde editie toe. Het loop- en wandelevenement doorkruist de stad en brengt je langs verrassende locaties en door tal van gebouwen. Langs het parcours vergasten artiesten de deelnemers op stukjes dans, muziek, toneel,… Als loper kan je 5 of 10 kilometer lopen. De tocht voor wandelaars is 5 km. Het volledige inschrijvingsbedrag gaat integraal naar 11.11.11. Meer info via www.11trail.be. Start om 9.30 uur aan de Burgerschool in de A. Rodenbachtstraat.

Roeselare/Izegem/Torhout/Tielt

Dag van de Kringwinkel

Op zaterdag 19 oktober is het Dag van de Kringwinkel, de jaarlijkse opendeurdag. Ook de winkels van Kringwinkel Midwest in Roeselare, Izegem, Tielt en Torhout nemen deel. Je kan er terecht voor lekkere hapjes, unieke spullen en sfeervolle muziek. In Izegem krijg je ook tips en tricks rond het opfrissen van meubeltjes, in Tielt is er een unieke kids corner en uitleg over bewust verbruiken. In ecocafés kan je terecht voor lekkere speciallekes die door de medewerkers zijn bereid. Meer info op de kringwinkel.be.

Lauwe

Wandeling Week van het Bos

Het is Week van het Bos en Natuurpunt De Leiemeersen organiseert daarom op zaterdag 19 oktober een wandeling. Afspraak om 14 uur aan de Vrijheidsboomplaats in Lauwe (Menen). Onder leiding van een ervaring gids bezoek je twee natuurdomeinen. Twee podologen geven handige tips voor de wandelaars. De deelname is gratis, een bevoorrading is inbegrepen. Om 17.30 uur is de wandeling achter de rug.

Ieper

Vredesloop

Samen lopen voor vrede omdat oorlog enkel de gewone mens treft en een duurzame toekomst blokkeert. Dat is het opzet van de Vredesloop in Ieper op zaterdag 19 oktober. De jeugd kan er deelnemen op een parcours van 700 of 1.400 meter. Voor anderen is er om 14.50 uur de jogging van 5 kilometer of om 15u de 10 mijl. Start en aankomst telkens aan het Jeugdstadion langs de Leopold III-laan 16 in Ieper. Inschrijven kan de dag zelf nog tot 30 minuten voor de start.

Kortrijk

Sportfestival Will Sports

Ronkende sportnamen als Delfine Persoon, Arthur Van Doren, Emma Plasschaert, Stoffel Vandoorne, Wout Van Aert, Bart Swings, Ann Wauters, Stefan Everts, Luca Brecel of Frederik Van Lierde ontmoeten op één plaats? Het kan dit weekend op de tweede editie van het sportfestival Will Sports in Kortrijk Xpo. Meer er is nog veel meer. Verspreid over zaterdag en zondag komen 70 sprekers op drie podia aan het woord. Van professionele coaches over begeleiders tot artsen. Linde Merckpoel, Stijn Vlaeminck en Sammy Neyrinck zijn net als vorig jaar de hosts van het festival. Bezoekers kunnen op 19 en 20 oktober terecht in Kortrijk Xpo van 9 tot 18 uur. Een ticket in voorverkoop online kost 20 euro per dag en 30 euro voor het hele weekend. Tot 18 jaar betaal je online 10 euro per dag en 20 euro voor een weekendticket. Wie onder de 12 jaar is, mag gratis binnen.