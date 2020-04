Stoepborden waarschuwen voor fietszone in Kortrijk: “Bestuurders negeren te vaak inhaalverbod” Peter Lanssens

20 april 2020

Na de invoering eind juni 2019 van de fietszone met 74 fietsstraten in de binnenstad van Kortrijk, volgen deze zomer nieuwe fietszones met nog eens 16 fietsstraten in de centra van Heule en Marke. Omdat de regels in een fietszone nog altijd niet bij iedereen voldoende bekend zijn en bestuurders zich nog te vaak niet aan het inhaalverbod houden, heeft de stad Kortrijk nu stoepborden laten plaatsen. “Het gaat over een geplande voorjaarscampagne, om de regels nog eens op te frissen”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). Gemotoriseerd verkeer mag geen fietsers inhalen in een fietszone en houdt zich altijd aan maximum 30 kilometer per uur. Wie zich niet aan de regels in de fietszones houdt, riskeert een boete van 58 euro.