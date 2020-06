Stilstaande Spaanse automobilist op E17 aangereden in Kortrijk LSI

29 juni 2020

21u46

Bron: LSI 0 Kortrijk Een Spaanse man die met zijn Seat Ibiza op de uitvoegstrook van de E17 aan Kortrijk-Zuid stil stond, is maandagavond achteraan aangereden. De man en zijn passagier raakten lichtgewond en moesten naar het ziekenhuis overgebracht worden.

Waarom de man met zijn Seat met Spaanse nummerplaten precies op de snelweg stil stond, is niet duidelijk. Een automobiliste kon de wagen nog nipt ontwijken maar de achteropkomende jongeman knalde er met zijn Range Rover op in. Door de klap raakten vooral de Seat zwaar beschadigd. Net als de Range Rover moest de auto, volgeladen met reisvaliezen, getakeld worden. Mogelijk was het koppel op weg naar het thuisland van de man achter het stuur. Door het ongeval bleef de uitvoegstrook een tijdlang voor het verkeer versperd. Dat zorgde niet voor verkeershinder.