Stille wake als eerbetoon voor Bart Rigole VHS

17 oktober 2019

18u45 5 Kortrijk Op de Grote Markt in Kortrijk wordt vrijdag 18 oktober tussen 19 en 22 uur een stille wake gehouden voor Bart Rigole, de 45-jarige man uit Wevelgem die daar twee weken geleden ’s nachts in elkaar zakte en stierf.

Initiatiefneemster Sofie Dekein, uit Kortrijk, wil met de wake enerzijds respect tonen voor Bart en zijn familie maar anderzijds ook een signaal geven dat zoiets nooit nog mag gebeuren. Tussen het moment dat de Wevelgemnaar in elkaar zakte en uiteindelijk, twee en een half uur later, gevonden werd door de politie, passeerden namelijk acht mensen in zijn buurt. Geen van hen deed echter iets om hem te helpen. Wie aan de wake wil deelnemen, wordt gevraagd een kaarsje, een witte roos of een witte ballon met een boodschap mee te brengen.