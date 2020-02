Stijn uit Harelbeke doet harten smelten in Down the Road met reactie op outing van medekandidaat Joyce Mesdag

25 februari 2020

15u58 1 Kortrijk Stijn De Winter (29) uit Harelbeke zorgde voor een van de mooiste momenten tot nu toe in het programma ‘Down The Road’. Deelnemer Peter gaf aan hem toe dat hij op mannen valt. De reactie van Stijn gaf menig kijker een krop in de keel.

In ‘Down The Road’ lagen Peter en Stijn te genieten van de zon, terwijl ze een openhartig gesprek hadden. “Ik val op mannen”, gaf Peter toe. “Ben jij homo, of wat?”, vroeg Stijn. “Dat is goed, hé. Als een jongen verliefd is op een meisje, dat is normaal. Als een meisje verliefd is op een meisje, is dat normaal”, vervolgde hij. “Je kunt niet zeggen dat dat raar is. Liefde is liefde. Alle mensen zijn gelijk. Je moet respect hebben voor de anderen.”

Levenswijsheid

Op sociale media regent het positieve reacties op het begripvolle antwoord van Stijn. Ook bij Ubuntu in Zwevegem, het dagcentrum waar hij enkele dagen per week onder meer meubels herstelt in het atelier, zijn ze superfier op hem. “Stijn, medewerker van onze werkervaringsfabriek tAlternatief en begeleid werker, brengt zo Vlaanderen gigantisch veel levenswijsheid bij”, klinkt het op hun Facebookpagina. Stijn is een bezige bij. Naast zijn daginvulling in Ubuntu, werkt hij regelmatig als vrijwilliger in de bib van Kortrijk, en hij werkt ook in de manège van Poulains in Kuurne. Het uitgebreide interview met Stijn kan je hier herlezen.