Stijn schittert in Down the Road Joyce Mesdag

16 januari 2020

07u30 0 Kortrijk Stijn De Winter (29) uit Kortrijk is een van de gezichten in het nieuwste seizoen van Down the Road, het Eén-programma waarbij Dieter Coppens zes reisgezellen met het syndroom van Down mee op sleeptouw neemt.

Het was het productiehuis zelf die Stijn contacteerde met de vraag of hij het eventueel niet zag zitten om mee te gaan. “Hoe ze net bij hem terecht zijn gekomen, we hebben er het raden naar”, vertelt papa Erik. “Wellicht via Ubuntu, het dagcentrum waar hij enkele dagen per week werkt. Hij herstelt er onder meer meubels in het atelier.” “Ze hebben mij twee keer opgebeld voor een babbel”, vertelt Stijn. “En blijkbaar vonden ze mij geschikt om mee te gaan.”

Drie weken weg zijn van huis, het schrikte Stijn niet af. “Ik ben wel al ver op reis geweest”, vertelt hij. “Naar Shanghai bijvoorbeeld, toen ik als ruiter mocht deelnemen aan de Special Olympics. En een tijdje daarvoor ben ik al eens naar Amerika geweest met De Stroom. Ik ben wel te vinden voor wat spanning en avontuur, en Spanje en Marokko leken me nog wel leuke landen om naartoe te gaan.” Maar het thuisfront heeft hij toch wel gemist. “Vooral de kindjes van mijn zus en broer. Nonkel Stijn zeggen die tegen mij. Die waren toch wel blij dat ze mij terug zagen. En ik hen ook natuurlijk.”

Tussen de deelnemers groeiden de voorbije twee seizoenen telkens mooie vriendschappen. Tijdens dit seizoen was dat niet anders. “We hebben een whatsappgroepje gestart en daar sturen we nu en dan berichtjes in. Jaimie uit Oostende is diegene met wie ik het het best kon vinden.”

Wat er allemaal te beleven valt op vakantie, daarover mag Stijn uiteraard nog niet te veel prijsgeven. “Maar het leuks vond ik het kamperen in de woestijn”, zegt hij. “En dat we zijn gaan paardrijden, dat was ook super. Ik kon dat natuurlijk het best, want daar ben ik een echte krak in.” “Ook voor ons moest Stijn geheimhouden wat ze allemaal beleefd hebben”, zegt papa Erik. “Dat kon hij heel goed. Enkel afgelopen zomer, toen hij een glaasje had gedronken, heeft hij zich in een beetje voorbij gepraat”, lacht hij.

Stijn is een bezige bij, naast zijn daginvulling in Ubuntu, kan je hem ook regelmatig aan het werk zien als vrijwilliger in de bib van Kortrijk, en hij werkt ook in de manège van Poulains in Kuurne. Al zijn collega’s zullen zijn deelname op de voet volgen. “Wij zelf zijn ook heel blij met deze kans die Stijn heeft gekregen”, zegt papa Erik. “Stijn is sowieso iemand graag tussen de mensen is, en die graag nieuwe dingen leert. Als hij zich inzet voor iets, dan gaat hij er echt volledig voor. Ik vermoed dat dat wel zal blijken uit het programma. Maar los daarvan vinden we het programma op zich al een heel mooi initiatief. Het brengt het syndroom van Down op een positieve manier in beeld, omdat het niet focust op de beperkingen van de deelnemers, maar op hun mogelijkheden.”