Stiefvader langer in de cel op verdenking van slagen aan kindje (2) dat in kritieke toestand verkeerde Alexander Haezebrouck

07 juni 2019

11u41 0 Kortrijk De 28-jarige Nederlander die in de cel zit omdat hij ervan verdacht wordt zijn stiefzoontje van twee in coma te hebben geslagen, blijft verder aangehouden. Dat heeft de raadkamer vanmorgen beslist.

De 28-jarige Nederlander bracht het peutertje maandag in een comateuze toestand naar het ziekenhuis in Kortrijk. Daar werd het jongetje geopereerd en nadien overgebracht naar het UZ in Gent. Ook daar werd het jongetje geopereerd. Het peutertje verkeerde in een kritieke toestand, maar zou nu toch al terug even bewogen hebben. Zelf schreeuwt de Nederlander zijn onschuld uit. Het waren de dokters in het ziekenhuis die de politie verwittigden omdat de verwondingen volgens hen niet door een val kunnen gebeurd zijn, maar wel door slagen en verwondingen. Omdat het peutertje bij zijn stiefpapa was, kwam hij in het vizier van de speurders. Volgens Maxime Van Winckel, de advocaat van de man, moeten er nog heel wat andere pistes onderzocht worden en veel mensen verhoord worden. Hij gaat niet in beroep tegen de verdere aanhouding van zijn cliënt om het onderzoek niet te vertragen.