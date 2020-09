Stichter Duma (82) overleden: “Groot zakenman en fantastische (groot-)vader” LSI/DBEW

09 september 2020

13u23

Bron: LSI/DBEW 1 Kortrijk In Kortrijk is de stichter van heftruck-, bouw- en industriemachinespecialist Duma uit Marke (Kortrijk) Ginno Debrabandere (82) overleden. Na een val van de trap in het voorjaar ging het de voorbije maanden verder bergaf. “Het gemis is groot”, aldus zoon Stephan.

Twee jaar na de opstart in 1969 kwam Duma in Bavikhove (Harelbeke) in handen van Ginno en zijn echtgenote. Het bedrijf groeide in sneltempo uit van een kleine, onbekende nieuwkomer tot een grote speler op de Europese markt. “We verliezen een grote zakenman met een heldere kijk op de wereld en een fantastische vader en grootvader”, aldus zoon Stephan, die begin de jaren negentig het roer van Duma overnam van zijn vader en moeder Marie-Thérèse Tytgat. Hij bouwde het bedrijf verder uit op de huidige site langs de Torkonjestraat in Marke (Kortrijk). De voorbije jaren was Ginno al wat moeilijk te been. Na een val van de trap in zijn woning in maart liep hij onder meer een schedelbreuk op. Daarna ging zijn toestand verder achteruit en was hij aan een rolstoel gekluisterd. Ginno Debrabandere stierf op maandag 7 september.

Naast zijn echtgenote en zoon Stephan laat Ginno ook dochter Fleur achter. De uitvaartplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden. Wie nog een laatste groet wil brengen, kan terecht in het funerarium Geers langs de Vlaanderenkaai in Kortrijk op woensdag 9 en donderdag 10 september van 16 uur tot 17 uur.