Stichter Duma (82) kritiek na val van trap, onderzoek gestart na vermoeden van kwaad opzet

22 maart 2020

17u55

Bron: LSI/DBEW 2 Kortrijk Het gerecht onderzoekt of er kwaad opzet gemoeid is bij de zware val die Gino Debrabandere (82) heeft gemaakt van de trap in zijn woning. De stichter van heftruck-, bouw- en industriemachinespecialist Duma uit Marke zou mogelijk van de trap geduwd zijn en er is ook een geldsom uit de woning verdwenen. Gino is in kritieke toestand opgenomen in AZ Groeninge in Kortrijk. Hij liep een schedelbreuk, klaplong en gebroken ribben op.

Het was een familielid dat Gino Debrabandere vorige zaterdag beneden aan de trap van zijn woning in een plas bloed vond. Meteen snelden de hulpdiensten ter plaatse en werd Gino naar het ziekenhuis overgebracht. Daar verblijft hij al een week op dienst intensieve zorgen. Door de coronacrisis mag familie er niet op bezoek. “Zijn toestand inschatten is moeilijk”, zegt zoon Stephan, ook huidig zaakvoerder van Duma. Hij nam begin de jaren negentig het roer over van zijn vader en moeder Marie-Thérèse Tytgat. “Hij was moeilijk te been. Zijn woning was eigenlijk niet meer geschikt voor hem, maar hij wou niet verhuizen. Ik ga ervan uit dat hij kwalijk van de trap is gevallen. Ik denk niet dat er sprake was van een duw of een overval. Er zijn alvast geen inbraaksporen.”

Alvast geen homejacking

Donderdag startte toch een gerechtelijk onderzoek, nadat vermoedens over kwaad opzet waren geuit. Er is uit de woning immers een som cash geld verdwenen. “Het labo is ter plaatse geweest voor sporenonderzoek en een wetsdokter aangesteld”, bevestigt Hanne Demets van het parket van West-Vlaanderen. “Van een homejacking is zeker geen sprake. Of de piste van een duw hard gemaakt zal kunnen worden, is erg onzeker. Een val van de trap is vandaag de eerste conclusie.”

Verdere verhoren, onder meer van de poetsvrouw, zullen nog plaatsvinden.