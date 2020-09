Steven Casteele loopt sterke 5000m op KBC Nacht: “Niet gedacht dat ik zo dicht bij mijn record ging stranden” Gunther Dekie

08 september 2020

19u15 0 Kortrijk Steven Casteele heeft op de KBC Nacht van de Atletiek een heel knappe 5000 m gelopen. In de B-reeks werd hij tweede in een tijd van 13.47.61 en daarmee kwam hij heel dicht in de buurt van zijn persoonlijk record van 13.45.05 dat al dateert van 2015. “Dit is een beetje onverwacht, want de laatste weken verliepen nogal moeizaam”, klinkt het.

“De laatste weken sukkelde ik met wat vermoeidheid en dat bleek ook uit mijn bloedwaarden”, zegt de Gullegemnaar. “Daardoor heb ik me wat rustig gehouden en, met de winter in het achterhoofd, vooral op uithouding gefocust. Ik was dan ook wel wat verrast dat ik in Heusden zo dicht in de buurt van mijn persoonlijk record liep.” Het wedstrijdverloop was trouwens ook niet ideaal want de haas slaagde er niet in om een strak tempo te lopen. “De eerste haas liep soms te snel en soms te traag waardoor er een soort accordeoneffect was en er vaak op elkaars hielen werd getrapt. Ik heb me bewust niet vooraan gepositioneerd omdat je daar te veel energie verspilt door te vechten voor je plaats. Uiteindelijk kwam ik na één kilometer door in 2.49, wat te traag was. Na 3 kilometer ben ik opgeschoven en op 800m van de finish heb ik dan zelf de forcing wat gevoerd. Uiteindelijk nam de Portugees Samuel Barata, de latere winnaar, snel terug over en kon ik in zijn spoor de wedstrijd volmaken met een eindtijd van 13.47.61 als resultaat,” zegt hij tevreden.

Gezondste periode uit carrière

Casteele kreeg in het verleden vaak op cruciale momenten af te rekenen met verkoudheden en kleine gezondheidsperikelen, maar daar heeft hij de laatste maanden weinig last van gehad. “Het grote voordeel van de lockdown was voor mij dat ik met weinig mensen in contact kwam en dat de kans om ziek te worden dus heel klein was. Het was de gezondste periode uit mijn carrière en ik heb in die periode dan ook heel veel volume kunnen trainen. Jammer genoeg kreeg ik kort voor het BK wel wat af te rekenen met pijn aan de onderste buikspieren en de adductoren. Ik ga nu een weekje rusten en naar de kinesist gaan om het probleem op te lossen, zodat ik gezond en wel aan het veldloopseizoen kan beginnen”, gaat hij verder.

Mentale opsteker

“De KBC Nacht was eigenlijk mijn enige kans om een goeie tijd te lopen dit seizoen en er lag dan ook wel wat druk op. Ik wist dat ik goed getraind had, maar als je de vorm niet kunt bekronen met een goeie prestatie op wedstrijd, dan koop je daar niets mee. Het doet dan ook mentaal heel veel deugd dat ik in Heusden een mooie tijd kon neerzetten”, besluit hij.