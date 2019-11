Sterkste nieuwkomers Le CouCou en ‘t MAG krijgen 13,5 op 20 in culinaire gids Gault&Millau 2020 Peter Lanssens

04 november 2019

18u35 6 Kortrijk De twee sterkste nieuwkomers in de culinaire gids Gault&Millau 2020 zijn in onze regio ’t MAG in Tiegem en Le CouCou in Bellegem, elk met 13,5 op 20. “De mensen komen vanzelf als je vers en creatief kookt”, zegt chef-kok Tom Loosveldt van ’t MAG. “We zetten elke dag alles op alles en werken altijd met goeie en verse producten”, zegt chef-kok Mathieu Vanneste van Le CouCou. Voor de volledigheid nog dit: ook Pand 44 in Kortrijk is nieuw met 12 op 20.

Le CouCou zit in de vroegere bistro St-Omer in de Roodhuisweg in Bellegem. Het restaurant is sinds begin juni open. Chef-kok Mathieu Vanneste (35) is ook een topsommelier in België. Hij werkte in gerenommeerde restaurants zoals Hof van Cleve. Zijn vrouw Carole Laevens zorgde voor de styling van Le CouCou. Ze werkte vroeger bij Flamant Home Interiors. De zaak straalt een gemoedelijke sfeer uit. Zo verwijst Le CouCou naar hoe Fransen goedendag tegen elkaar zeggen. “We maken met goeie en verse producten iets lekkers. Fijn, toegankelijk en betaalbaar, zonder veel tralala, die eenvoudigheid werkt”, vertelt Mathieu Vanneste. “Zo zijn er nu al populaire klassiekers die wellicht op onze kaart blijven zoals kalfszwezerik en île flottante (of sneeuweieren: een dessert met meringue drijvend op crème anglaise, red.). Het is belangrijk dat we in de smaak vallen, ook in Gault&Millau. Want we zetten elke dag alles op alles, ook op het vlak van service en klantvriendelijkheid. De mensen moeten hier graag komen tafelen. Nog een troef is onze wijnkaart met zo’n 250 wijnen. Le CouCou draait goed, met klanten uit onder meer Kortrijk, Moeskroen, Rijsel en Doornik”, aldus de uit Moeskroen afkomstige chef-kok.

Verrassend

’t MAG is sinds eind maart open in het voormalige koetshuis links van het vroegere gastronomisch restaurant het Moreelsgoed in Westdorp in Tiegem. De gewezen uitbaters van het Moreelsgoed staan nu in ’t MAG aan het roer. Dat zijn Tom Loosveldt (51) en echtgenote Hilde Degezelle. De naam ’t MAG verwijst naar het laagdrempelig kader, in een warm interieur. “We verwachtten de beoordeling in Gault&Millau niet, want we gaven ons nieuw restaurant niet door aan de culinaire gids”, zegt Tom Loosveldt. “Maar Gault&Millau heeft ons toch ontdekt. Of de score van 13,5 op 20 belangrijk is? Ik vind tevreden klanten belangrijker. Wat ze bij een gids van vinden, komt op de tweede plaats. Onze kaart met toegankelijke, lekkere gerechten verandert dagelijks, omdat we met verse producten werken. Zo krijgen we de ene keer tien hazen van jagers aangeleverd en de andere keer drie. We spelen daar op in. We komen ook verrassend uit de hoek. Een voorbeeldje nu is onze open ravioli met sukade, spitskool Sint-Jakobsnoot, knolselder en een jus van schaaldieren. We proberen zo de eenheidsworst, die je in veel bistro’s ziet, te doorbreken. Het werkt. Onze klanten merken het verschil. Want onze zaak zit bijna altijd vol.”

Meer info over ’t MAG: www.tmag.be, meer info over Le CouCou: www.lecoucou.be. Beide restaurants hebben ook een Facebookpagina, waar vaak updates op komen.

Andere restaurants in West-Vlaanderen die een vermelding kregen in de gids van Gault & Millau vind je op het onderstaande kaartje: