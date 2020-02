Sterilisatie afdeling van ziekenhuis AZ Groeninge krijgt kwaliteitslabel: “Infecties bestrijden is essentiële taak” Peter Lanssens

07 februari 2020

20u04 0 Kortrijk AZ Groeninge in Kortrijk krijgt als een van de eerst niet-universitaire ziekenhuizen het gerenommeerde ISO 13485:2016 kwaliteitslabel. Infecties binnen een ziekenhuis bestrijden is een essentiële taak. Door een optimaal sterilisatieproces kunnen veel infecties voorkomen worden.

De Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) staat dag en nacht in voor het steriliseren en onderhouden van herbruikbare steriele hulpmiddelen. Denk daarbij aan het instrumentarium dat wordt gebruikt voor het uitvoeren van operaties. Het sterilisatieproces bestaat uit verschillende stappen: reinigen, desinfecteren, samenstellen, controleren, verpakken, steriliseren, vrijgeven en het afleveren van de medische instrumenten. “We opteren ten allen tijde voor een professionele aanpak”, zegt hoofdapotheker Katy Verhelle. “We dragen de waarborg van de kwaliteit van de sterilisatie hoog in het vaandel. Het behoort tot het wettelijk gedefinieerd takenpakket van de ziekenhuisapotheker. Het nauwgezet volgen van de strenge procedures is van vitaal belang voor de chirurgische ingrepen bij onze patiënten.”

Trots

Het behalen van het kwaliteitslabel is het resultaat van een gans traject. “We zijn trots op die erkenning”, zegt apotheker Pieter-Jan De Jonghe. “Door de toekenning van het ISO-label worden de vele inspanningen van het CSA-team beloond. Het label geeft de patiënt een garantie voor de kwaliteit van de afgeleverde medische materialen. We gaan elke dag opnieuw voor veilige zorg.”