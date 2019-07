Stelende triatleet gevat dankzij camera’s in Kortrijk Lieven Samyn

10 juli 2019

14u20 2 Kortrijk Dankzij camerabeelden is een triatleet die tijdens de triatlon van Kortrijk op 16 juni twee fietscomputers van mede-atleten stal uit de wisselzone gevat. De man mag zich aan een dagvaarding voor de rechtbank verwachten.

Omdat er bij triatlonwedstrijden voor honderdduizenden euro aan fietsen, helmen, schoenen en ander materiaal in een wisselzone staan gestald, nemen wedstrijdorganisatoren tal van maatregelen om diefstal te voorkomen. Bewaking, identificatie met nummers op fietsen en helmen,… Niet-atleten krijgen sowieso geen toegang tot de wisselzones. Zo ook in Kortrijk aan de oevers van de Leie, bij de nieuwe wisselzone aan de Broeltorens. “De zone was met Herashekkens hermetisch afgesloten, 12 medewerkers controleerden de in- en uitgangen”, aldus Vincent Servaege van het organiserende Aqua Protect 3 Team.

Groot was dan ook de verbazing van de organisatie toen na afloop van de wedstrijd twee deelnemers meldden dat er toch twee fietscomputers verdwenen waren. “Maar dankzij de veiligheidscamera’s van de politie en stad in de wisselzone kon de dader al daags nadien geïdentificeerd worden”, vervolgt Vincent Servaege. “Het bleek om een deelnemende triatleet te gaan die na de wedstrijd , getooid met zijn eigen wedstrijdnummer, zijn eigen fiets ophaalde, maar halt hield bij twee fietsen van mede-atleten om de fietscomputers te pikken. Hij kreeg enkele dagen later al bezoek van de politie en de fietscomputers zijn terecht en ondertussen al terug bij de rechtmatige eigenaars.”

Voor de dader volgt nog een gerechtelijk staartje voor de rechtbank. Het is heel ongewoon dat atleten van elkaar stelen. “Veiligheidscamera’s bieden zeker een meerwaarde voor organisatoren”, besluit Vincent. “Want ondanks alle veiligheidsmaatregelen sta je tegen zoiets machteloos.”