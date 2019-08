Stelende illegaal stuurt kat naar rechtbank LSI

19 augustus 2019

14u30

Bron: LSI 0 Kortrijk Een stelende illegale man riskeert voor de correctionele rechtbank van Kortrijk één jaar effectieve celstraf voor diefstallen. De man daagde evenwel niet op voor zijn proces.

In de nacht van 22 op 23 juni 2019 drong Belahual B. in Kortrijk binnen in een woning. Hij doorzocht het hele huis en ging er met een gsm en laptop van de zoon des huizes vandoor. Op camerabeelden van een restaurant in de buurt was B. te zien. Hij dook op 25 juni ook op beelden op na de diefstal van een elektrische step. Bij zijn arrestatie bleek hij in bezit van cannabis en xtc. Hij kreeg een dagvaarding in snelrecht in de handen gestopt maar dat inspireerde hem niet om naar zijn proces af te zakken. De bewoner van de woning waar werd ingebroken, stelde zich burgerlijke partij. De zaak gaat op 5 november verder.