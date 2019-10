Exclusief voor abonnees Stefanie (35) werd doodgereden op pechstrook E17, haar man reageert: “Waarom zat mijn vrouw daar, met een andere man in mijn auto?” Hans Verbeke

23 oktober 2019

19u24 24 Kortrijk Stefanie Christiaens uit Bissegem is in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven gekomen bij een ongeval op de E17 in Kortrijk. Op stap met een vriend, was haar voertuig zonder brandstof gevallen. De 35-jarige vrouw stapte uit en werd kort nadien gegrepen door een auto. Ze overleed ter plaatse. “Wat deed ze in godsnaam op de snelweg?”, vraagt haar echtgenoot zich vertwijfeld af.

Een man uit Waregem was woensdagmorgen rond half twee compleet verrast toen op de E17 ter hoogte van het knooppunt ‘het Ei’ in Kortrijk plots een vrouw opdook. De automobilist kon een aanrijding niet vermijden. Het slachtoffer, Stefanie Christiaens (35) uit Bissegem, werd gegrepen en was op slag dood. Twee ambulanciers die toevallig getuige waren van de feiten, konden niks meer voor haar doen. De Waregemnaar die ongewild bij het ongeval betrokken raakte, was in shock. Volgens het parket had de man niet gedronken en reed hij ook niet te snel.

Misverstand rond identiteit

