Stefanie (34) wint jaarabonnement in zwembad Lago Peter Lanssens

20 november 2019

13u34 2 Kortrijk De opening van de vijf nieuwe glijbanen in het zwembad Lago Weide in Kortrijk ging hand in hand met een actie. Er werden tijdens de herfstvakantie 7.170 ‘golden ticket’-kraslotjes uitgedeeld aan bezoekers, met een knipoog naar de 717 meter glijbaanplezier. De hoofdprijs, een jaarabonnement in het zwembad op het Nelson Mandelaplein, is voor Stefanie Vandenbussche (34) uit Kuurne.

Ze kwam haar prijs woensdagmiddag ophalen, samen met zonen Stan (8) en Thor (6). “We kwamen hier nog maar één keer zwemmen en hebben meteen de hoofdprijs beet”, glimlacht Stefanie, die opvoedster-groepschef is in Zonnebloem: een multifunctioneel centrum (MFC) voor kinderen en jongeren met een beperking in Heule. “We zijn vooral fan van de wildwaterbaan hier. We mogen nog niet op alle glijbanen omdat we te klein zijn”, vertellen de zoontjes. Stefanie is gehuwd met Steven Vandeburie (37), werknemer bij AG Schilderwerken.

