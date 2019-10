Steenstraat vier dagen deels dicht Peter Lanssens

27 oktober 2019

13u01 0

De stad Kortrijk laat van maandag 28 tot en met donderdag 31 oktober werken uitvoeren in de Steenstraat in Heule. Er worden vier proefsleuven gemaakt. Met het oog op de langverwachte heraanleg van de straat. De Steenstraat is tijdens de werken onderbroken voor het verkeer, ter hoogte van het huisnummer 8. Het verkeer volgt een omleiding via de Gullegemsestraat en ring rond Kortrijk (R8) enerzijds of via de Heulsekasteelstraat, Mellestraat en R8 anderzijds. De heraanleg van de Steenstraat volgt in het voorjaar van 2020.